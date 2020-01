Verso Inter-Cagliari, i convocati di Maran: c’è il grande ex Nainggolan

Sono 20 i calciatori che Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha convocato in vista della gara di domani sera contro l’Inter. Il match, in programma allo stadio San Siro, inizierà alle ore 20.45 e sarà valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, gara secca.

Ecco l’elenco dei convocati del Cagliari di Maran.

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen

Difensori: Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Walukiewicz

Centrocampisti: Nainggolan, Rog, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Castro

Attaccanti: Cerri, Joao Pedro, Simeone

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!