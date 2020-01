Verso Inter-Cagliari, maglia speciale e Dragon Show per il capodanno cinese: i dettagli

E’ l’anno del topo: in Cina il capodanno lunare o festa di primavera, è una delle festività più sentite in quanto segna l’inizia del calendario, e quest’anno sarà il topo il protagonista. L’Inter, come da qualche anno a questa parte, in occasione del match di Serie A contro il Cagliari in programma domenica alle 12:30, ha organizzato una serie di iniziative per celebrare il capodanno.

Come comunicato dal sito ufficiale dei nerazzurri infatti, i giocatori indosseranno una maglietta speciale ma non solo: i tifosi allo stadio assisteranno al Dragon Show prima del fischio d’inizio. Di seguito tutti i dettagli.



