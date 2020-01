Verso Inter-Cagliari, precedenti e curiosità del match

Domenica alle 12.30 Inter e Cagliari si affrontano per l’80ª volta in Serie A. Un confronto valido per la seconda giornata di ritorno e che si disputerà al Meazza (qui i biglietti per assistere al match). Il bilancio dei confronti tra i due club è a favore dei nerazzurri: 38 vittorie contro le 14 dei sardi – completano il bilancio 27 pareggi. L’ultimo pareggio in Serie A tra Inter e Cagliari risale al febbraio 2014: da allora sei successi nerazzurri e tre per i sardi. L’Inter ha mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle ultime 35 partite di Serie A contro il Cagliari, nella sconfitta per 0-2 dell’aprile 2013 – in media per i nerazzurri due reti a partita nel parziale. Il punteggio più frequente in Serie A tra le due sqaudre è il pareggio per 1-1, esito di 13 confronti, l’ultimo tuttavia risale a febbraio 2014 a San Siro.

PRECEDENTI IN CASA DELL’INTER

L’Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide al Meazza contro il Cagliari in Serie A e ha trovato la rete in tutte le ultime 21 gare casalinghe di Serie A, l’ultima volta in cui i sardi hanno mantenuto la porta inviolata contro i nerazzurri in partite esterne nella competizione risale a marzo 1992 (0-0).

ANTICIPO DOMENICALE

L’Inter ha trovato il successo nell’ultimo incontro contro il Cagliari in Serie A disputato alle ore 12.30 risalente ad ottobre 2010: 1-0 al Sant’Elia per la squadra allora guidata da Rafael Benítez con una rete di Samuel Eto’o. Il Cagliari ha vinto le ultime due gare di campionato giocate alle 12.30, entrambe nel torneo in corso: i sardi non ottengono almeno tre successi di fila nell’anticipo domenicale da ottobre 2012 (quattro in quel caso).

STATO DI FORMA

L’Inter imbattuta da 13 partite consecutive di Serie A (8V, 5N), solo Lazio (14) ha una striscia in corso più lunga fra le squadre attualmente in Serie A. Inoltre, la squadra nerazzurra non registra un striscia d’imbattibilità più lunga di quella in corso nella competizione da dicembre 2017 (18 incontri). Il Cagliari ha segnato 35 reti nelle prime 20 giornate di questa Serie A: record per i sardi nella competizione dopo altrettante partite giocate.

Da inizio campionato alla fine del mese di novembre il Cagliari tentava in media 11.0 conclusioni e ne subiva 16.2, mentre da lì in vanti la squadra di Maran ha effettuato 14.0 tiri a partita e ne ha subiti 14.6 in Serie A. I sardi hanno perso tutte le ultime 13 partite di Serie A contro squadre nelle prime due posizioni della classifica a inizio giornata, subendo una media di 2.5 reti per incontro.

