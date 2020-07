Verso Inter-Fiorentina, le ultime sulle formazioni: Lukaku dal 1′, Moses e Biraghi esterni

L’Inter torna già in campo domani sera contro la Fiorentina. Dopo il pareggio dell’Olimpico per 2 a 2 contro la Roma, i nerazzurri cercheranno i tre punti per scavalcare l’Atalanta momentaneamente seconda. In vista della gara, Antonio Conte sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazioni, che vedrà delle novità importanti. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, in attacco tornerà dal primo minuto Romelu Lukaku e giocherà al posto di Lautaro, che partirà dalla panchina.

A centrocampo ancora out Eriksen, su cui è in vantaggio Borja Valero. Sulle fasce spazio a Moses e Biraghi, che faranno l’immancabile staffetta a partita in corso con Candreva e Young. Pochi dubbi in difesa, con il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni che difenderanno la porta del capitano Handanovic. Ovviamente, al fianco di Lukaku ci sarà lo straripante Sanchez.

Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. Iachini

