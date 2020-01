Verso Inter-Fiorentina – Skriniar è recuperato, Gagliardini è out

Antonio Conte deve continuare a fare i conti con l’infermeria in vista della partita di domani contro la Fiorentina. A San Siro infatti andrà in scena il quarto di finale di Coppa Italia che decreterà l’avversaria del Napoli per le semifinali.

L’Inter arriva in un momento molto delicato della sua stagione dopo i tre pareggi consecutivi in campionato ed il tecnico nerazzurro – come riporta Sky Sport – dovrà ancora fare a meno di Roberto Gagliardini. A centrocampo dunque le scelte sono obbligate date anche l’assenza di Brozovic. Agiranno Barella, Sensi e Borja Valero. Christian Eriksen potrà essere convocato e giocare qualche minuto, ma spetta a Conte la decisione, mentre Vecino è ancora in stand-by.

Buone notizie invece per quanto riguarda il reparto difensivo: Milan Skriniar è completamente recuperato ed è a disposizione per domani sera.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER:

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Sensi, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku.



