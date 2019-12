Verso Inter-Genoa, Candreva recupera. Esposito in ballottaggio con Politano

E’ l’ultima partita prima della sosta di Natale che permetterà ad Antonio Conte di recuperare molti infortunati. L’Inter comunque è chiamata alla vittoria contro il Genoa penultimo in classifica per rispondere alla vittoria di ieri della Juventus. Oltre ai soliti infortuni, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno anche degli squalificati Lautaro e Brozovic.

E’ vera propria emergenza dunque come riporta da Appiano Gentile Andrea Paventi ai microfoni di Sky Sport. Innanzitutto in avanti è favorito Sebastiano Esposito per affiancare Romelu Lukaku, mentre Matteo Politano parte più dietro anche se il ballottaggio resta aperto. Il problema principale è però a centrocampo: si cercherà il recupero fino alla fine di Borja Valero, uscito affaticato dalla trasferta di Firenze. Se lo spagnolo recupererà, si piazzerà in mediana insieme a Vecino ed Agoumé. In alternativa, Conte è pronto a schierare il recuperato Candreva da mezzala o Milan Skriniar con il conseguente impiego di Bastoni nei tre di difesa.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Agoumé, D’Ambrosio; Lukaku Esposito. All. Conte

