Verso Inter-Genoa, Conte studia due soluzioni clamorose: Agoumé titolare o Skriniar a centrocampo

L’emergenza infortunati che ha colpito l’Inter in vista dell’ultima gara prima della sosta natalizia, quella contro il Genoa, è davvero drammatica. Ai già lungodegenti Sensi, Barella e Gagliardini, infatti, si sono aggiunti anche Borja Valero, alle prese con un affaticamento al polpaccio, e Marcelo Brozovic, che sarà out per squalifica.

L’unico centrocampista disponibile per Conte, quindi, è Matias Vecino: mentre si farà di tutto per cercare di recuperare Gagliardini, il tecnico studia soluzioni alternative. La prima prevede una possibile maglia da titolare per Lucien Agoumé, apparso però molto acerbo nello scampolo di gara disputata contro la Fiorentina.

La seconda, invece, prevede un passaggio al 3-4-1-2 con l’avanzamento di Skriniar a centrocampo e l’utilizzo del tandem Politano-Esposito/Lazaro alle spalle di Lukaku. In via di recupero anche Candreva, che sarà sicuramente in panchina: da valutare con più prudenza, invece, un impiego dal primo minuto.

