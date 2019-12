Verso Inter-Genoa, i convocati rossoblù: ci sono Favilli e Sturaro

Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre: l’Inter è in emergenza ma vuole chiudere bene il 2019 e rispondere alla vittoria della Juventus. Il Genoa ha invece estremo bisogno di punti: l’inizio di stagione dei rossoblù infatti è tutt’altro che positiva ed ora anche la posizione di Thiago Motta è in bilico.

Il mister genoano – ex Inter – ha diramato la lista dei convocati così come riportato da genoafc.it. Motta recupera gli acciaccati Favilli e Sturaro, mentre Pandev è ancora out per squalifica.

4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 65 Rovella, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti.

