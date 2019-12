Verso Inter-Genoa, la Gazzetta sorprende tutti: “Centrocampo in emergenza, rientra Sensi?”

In preda già ad una fortissima emergenza, in vista della sfida contro il Genoa, ultima prima delle feste natalizie, Antonio Conte dovrà fare i conti anche con le squalifiche di Lautaro Martinez e, soprattutto, di Marcelo Brozovic. L’esclusione del croato e il leggero affaticamento muscolare patito da Borja Valero (frutto di 3 partite giocate in 10 giorni), infatti, rende Vecino il solo disponibile, al momento, nel centrocampo nerazzurro. E infatti, La Gazzetta dello Sport rilancia: “Pronti a partire da titolari Agoumé ed Esposito?”.

La Rosea, però, non si ferma qui: parlando della grande emergenza in mezzo al campo, infatti, il quotidiano fa sognare i tifosi: rimanendo nel concreto, il recupero più probabile dovrebbe essere quello di Antonio Candreva. Più difficile, ma comunque possibile, quello di Gagliardini, ma la vera idea che stuzzica è quella di rilanciare Stefano Sensi: la sua storia recente spingerebbe a predicare la calma, ma vista la moria di centrocampisti non è escluso, secondo il quotidiano, che Conte decida di portarlo con sé.

