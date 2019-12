Verso Inter-Genoa, nerazzurri al lavoro in vista di sabato. Candreva con il gruppo

Sono tornati a lavoro nel pomeriggio i nerazzurri sotto la guida di Antonio Conte in vista della sfida di sabato pomeriggio alle 18.00 contro il Genoa. L’Inter vuole reagire dopo il doppio pareggio consecutivo in Serie A e riprendersi la vetta insieme alla Juventus per passare serenamente le vacanze natalizie.

Ad Appiano Gentile, come riporta il sito ufficiale dell’Inter, oggi la squadra ha svolto un lavoro di possesso palla e tecnico-tattico. C’è una buona notizia per il tecnico leccese: Antonio Candreva è tornato ad allenarsi con i compagni.

Di seguito il comunicato dell’Inter:

Prosegue il lavoro della squadra in vista dell’ultimo match dell’anno solare 2019, la sfida valida per la 17ª giornata di Serie A TIM contro il Genoa. In vista dell’appuntamento di sabato 21 dicembre alle 18, oggi i nerazzurri hanno svolto un allenamento aperto con andature e proseguito con possesso palla e lavoro tecnico-tattico.

