Verso Inter-Genoa, sfida 105 in Serie A. I nerazzurri a caccia del decimo risultato utile consecutivo

Sarà una sfida molto importante per l’Inter di Antonio Conte quella di sabato pomeriggio contro il Genoa di Thiago Motta. Innanzitutto c’è da riprendere il primato in vetta alla classifica, ma soprattutto il tecnico nerazzurro vuole scacciare le ombre sulla sua squadra e tornare alla vittoria dopo tre partite. Vincere in questo stato di emergenza darebbe grande fiducia al gruppo in vista della vacanze di Natale.

Sul sito ufficiale del club sono state pubblicate le curiosità sul match in collaborazione con Opta: Inter e Genoa infatti si sfideranno per la 105^ volta, 53 le vittorie nerazzurre, 22 quelle dei rossoblù e 29 i pareggi. Nello scorso campionato l’Inter ha vinto entrambe le volte (5-0 a San Siro, 0-4 a Marassi) e non perde in Serie A in casa dal 1994.

I nerazzurri sono a caccia del decimo risultato utile consecutivo: non perdono infatti da 9 partite e ciò non accadeva dal 2017. Per quanto riguarda invece le statistiche, l’Inter è la miglior difesa sui calci piazzati, il Genoa la peggiore avendone subiti tredici. Questa potrebbe essere una delle chiavi del match. Sono tanti – infine – gli ex del match: Ranocchia da una parte, Pandev (che sarà però squalificato), Pinamonti, Radu e Thiago Motta dall’altra.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!