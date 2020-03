Verso Inter-Getafe: Conte sceglierà i titolarissimi, Sensi corre verso il recupero! Il report

Prosegue il lavoro della squadra al Centro Sportivo Suning per l’Inter di Antonio Conte in vista della sfida di giovedì contro il Getafe. Entrambi i club sono in attesa dell’ufficialità della sfida da parte dell’UEFA, che è attesa nelle prossime ore. Come riportato sul sito ufficiale dei nerazzurri, “Nel pomeriggio di oggi dopo il riscaldamento hanno svolto torello ed esercitazioni tecnico-tattiche”.

Secondo quanto riporta Sky, le buone notizie per il tecnico leccese arrivano da Stefano Sensi. L’ex centrocampista del Sassuolo continua a migliorare. Le sue condizioni sono in ripresa, ma giovedì sarà ancora indisponibile. Per la sfida contro gli spagnoli, Conte sta pensando di optare per la formazione migliore, senza l’ampio turnover visto contro il Ludogorets, nonostante le dichiarazioni dell’allenatore che nei giorni scorsi parlava di rotazioni degli elementi a disposizione per le gare europee.

Ecco quindi la probabile formazione in vista della gara.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

