Verso Inter-Getafe, gli spagnoli a Oliva per un mini-ritiro agli ordini di Bordalas

Il Getafe scalda i motori. In vista della gara secca (in programma il 5 agosto) valida per gli ottavi di finale contro l’Inter, il club spagnolo non ha rinunciato al tradizionale appuntamento estivo. La squadra di José Bordalas si è infatti recata, come da tradizione, a Oliva. Nella Comunità Valenciana, Los Anzulones resteranno per quattro giorni.

Mentre la squadra è in ritiro, nelle sedi di mercato Ángel Torres e Angel Martín, rispettivamente presidente e direttore sportivo, programmano le strategie da seguire. Strategie che, come riporta Marca, dovrebbero portare all’approdo in maglia blu di Borja Mayoral – attaccante del Levante in prestito del Real Madrid, ed accostato anche alla Lazio -, e di Brahim, centrocampista o ala sempre di proprietà dei Blancos.

