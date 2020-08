Verso Inter-Leverkusen, Aranguiz: “Squalifica? Non sapevo di essere a rischio. Non avrei mai…”

Un’ammonizione piuttosto ingenua quella rimediata da Charles Aranguiz in occasione della vittoria di ieri contro i Rangers per 1-0 al minuto 14 del primo tempo. Il centrocampista cileno, però, al termine della gara ha rivelato di aver appreso della sua diffida solamente dopo il triplice fischio, andando comprensibilmente su tutte le furie. Con il giallo rimediato ieri sera, infatti, il calciatore del Bayer Leverkusen salterà per squalifica lo scontro diretto di lunedì sera contro l’Inter che darà l’accesso diretto alla squadra vincitrice alle semifinali di Europa League.

Questo lo sfogo di Aranguiz, in passato nel mirino dell’Inter sul mercato, nelle parole riprese da Las Ultimas Noticias: “Non avevo idea di essere a rischio squalifica. Sono arrabbiato perché non potrò partecipare alla sfida di lunedì. Dopo la partita, mi hanno detto che ero fuori. Se mi avessero detto che ero ancora in diffida, forse sarei stato attento e non avrei commesso un fallo che mi sarebbe costato la squalifica”

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<