Verso Inter-Milan, Conte alza la tensione: da venerdì inizia la tre-giorni ‘no distrazioni’. I dettagli

Quella del ‘martello’ è probabilmente la definizione più frequente che si sente dare ad Antonio Conte, e probabilmente anche la più veritiera. Il tecnico leccese è un vincente nato, e per perseguire i suoi obiettivi non lascia nulla al caso e non abbassa mai l’asticella delle aspettative e della tensione. Un metodo di lavoro che, per sua stessa ammissione, è molto stressante e dispendioso, ma che finora, risultati alla mano, gli ha dato pienamente ragione. E La Gazzetta dello Sport, in vista del derby, spiega come è stata – e come sarà – la settimana della squadra.

Il piano – Nel day-after la vittoria di Udine tutta l’Inter si è goduta un momento di scarico della tensione, ma da mercoledì in poi l’attenzione si è focalizzata solo lì, al Derby di Milano. Nella giornata di ieri doppia seduta di allenamento, una (la mattina) incentrata sulla forza e l’altra (il pomeriggio) più sulla tattica con partitelle finali. Oggi ci sarà ancora qualche shooting fotografico da completare per i nuovi acquisti, ma da domani si entra nella tre-giorni ‘no distrazioni’: allenamenti sulla parte atletica quasi azzerati, niente foto o interviste: focus solo sulla partita. Perché Antonio Conte non vuole mai perdere, e men che meno vorrà farlo nella stracittadina milanese.

