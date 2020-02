Verso Inter-Milan, Ibra ancora a parte ma c’è ottimismo. Kjaer e Conti in dubbio

E’ la partita delle partite per i tifosi di Inter e Milan: domenica sera al Meazza alle 20:45 andrà in scena il derby di Milano. I nerazzurri arrivano al match dopo la bella vittoria di Udine, mentre i rossoneri dal pareggio casalingo contro il Verona.

Come riporta Gianluca Di Marzio, a tenere banco sono le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che ha saltato la sfida di domenica per un affaticamento al polpaccio e per influenza. Nonostante lo svedese non stia ancora lavorando con il gruppo, filtra ottimismo dalle parti di Milanello e l’ex Stefano Pioli conta di averlo a disposizione. Sarà invece più difficile vedere in campo Andrea Conti alle prese con una tonsillite e Kjaer, alle prese anche lui con l’influenza.



