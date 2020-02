Verso Inter-Milan, le probabili formazioni: tre dubbi per Conte, Ibra verso il sì. Eriksen scalpita

Si avvicina a grandi falcate il derby di Milano, in programma allo stadio San Siro domenica sera alle ore 20.45. I dubbi di formazione sono più per Conte che per Pioli, il quale deve solo fugare una volta per tutte le perplessità sul fronte Ibrahimovic che già ora, però, restituiscono sensazioni positive in merito alla sua presenza.

Inter-Milan, i dubbi nelle formazioni

Per l’Inter, invece, c’è qualche dubbio in più: il primo riguarda la porta, con Samir Handanovic che sta facendo di tutto per esserci ma la cui presenza o assenza si deciderà a poche ore dal match, quando lo sloveno proverà il feeling con il pallone. Di certo c’è che Conte non intende ‘sprecare’ un cambio prezioso a gara in corso, motivo per cui il capitano verrà schierato solo se sicuro al 100% di poter giocare tutta la gara.

Detto che Godin è in vantaggio su D’Ambrosio per sostituire lo squalificato Bastoni, gli altri dubbi sono a centrocampo: Moses-Candreva è un ballottaggio che verrà risolto in favore di chi verrà considerato più adatto a contenere l’esuberanza fisica di Theo Hernandez, mentre l’altro dubbio riguarda Vecino-Eriksen, con il danese in vantaggio verso la seconda gara da titolare consecutiva.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Milan.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. All. Pioli.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!