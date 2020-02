Verso Inter-Milan, le ultime su Handanovic: decisione rimandata

Conto alla rovescia per il derby di Milano e l’Inter resta ancora col dubbio tra i pali. Handanovic sì o Handanovic no? Il capitano sta facendo di tutto per esserci nella stracittadina di domenica sera ed anche oggi è stato il primo a raggiungere Appiano Gentile dove ha lavorato duramente, ma senza svolgere test con il pallone. Sarà sciolto solo all’ultimo, quindi, il nodo relativo alla presenza del portiere titolare contro il Milan. Lo staff tecnico e medico convengono sul fatto che non c’è alcun bisogno di forzare rischiando di complicare un infortunio dal quale può riprendersi in relativo breve tempo, per questo non è detto che domani torni ad allenarsi normalmente col pallone. Il calendario fitto e i tanti impegni importanti alle porte invitano prudenza e fanno pensare che possa esser risparmiato in favore di Padelli, ma Handanovic non ha ancora mollato.

