Verso Inter-Milan, mossa a sorpresa di Conte? Da Sky l’ultima idea con lo spostamento di Eriksen

E se dal ‘ballottaggio’ tra Vecino ed Eriksen uscissero entrambi vincitori? Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista del derby di domenica sera ed il tecnico Antonio Conte, oltre alla questione Samir Handanovic (Qui le ultime), deve fare i conti anche con altri dubbi di formazione. In difesa dovrebbe essere Godin il titolare con D’Ambrosio in panchina, sulla corsia destra Candreva è in vantaggio su Moses e davanti a sorpresa potrebbe restare fuori Alexis Sanchez.

Secondo quanto riferisce Sky infatti, l’ultima idea di oggi dell’allenatore nerazzurro è quella di schierare Christian Eriksen alle spalle di Romelu Lukaku con Vecino inserito in mediana al fianco di Brozovic e Barella. Una soluzione che sarà testata nelle prossime ore. Ecco come si schiererebbe quindi l’Inter:

Padelli (Handanovic); Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte

