Verso Inter-Milan, sold-out annunciato a San Siro!

Si sa, il derby non è mai una partita come le altre, e quello di domenica non sarà da meno. Tra Inter e Milan ci sono al momento ben 19 punti di differenza in classifica, ma il più delle volte questa differenza viene spazzata via dall’adrenalina e dal prestigio di giocare una gara simile. L’Inter per rimanere aggrappata alla vetta della classifica ed il Milan per continuare a sognare un posto europeo.

E attorno ai calciatori una cornice di pubblico unica: come annunciato dal sito dell’Inter, il derby di domenica sera è previsto sold-out ancora una volta. Per questo motivo sono ancora pochi i tagliandi messi a disposizione per seguire il match dal vivo a San Siro.



