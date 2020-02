Verso Inter-Napoli, Conte pensa alla Lazio. Gattuso con il dubbio Koulibaly

Si ritorna in campo domani sera alle 20:45 al Meazza di Milano: l’Inter di Antonio Conte sfiderà il Napoli nella prima semifinale d’andata di Coppa Italia. I nerazzurri arrivano a questa sfida con il morale alle stelle dopo la vittoria in rimonta nel derby contro il Milan e saranno attesi da oltre 60mila spettatori – quasi un record per la competizione.

Situazione opposta invece a Napoli, dove la squadra di Gennaro Gattuso è uscita sconfitta dal match casalingo in campionato contro il Lecce. Dopo tre vittorie consecutive i partenopei sembravano aver imboccato di nuovo la strada giusta ma Lapadula e Mancosu hanno fatto ritornare nel baratro Insigne e compagni.

Domani ci attenderà dunque – in onda su Rai 1 – una sfida molto delicata ed equilibrata: chi passerà il turno attenderò la vincente dell’altra semifinale tra Milan e Juventus. Conte penserà anche alla sfida importantissima di domenica prossima contro la Lazio in campionato ed infatti Lukaku potrà iniziare dalla panchina in favore del duo Lautaro-Sanchez. Sulle fasce agiranno Moses e Biraghi mentre toccherà ad Eriksen a centrocampo. Saranno molti dunque i cambi rispetto al derby.

Dall’altro lato – come riporta Sky Sport – c’è un solo dubbio nella testa di Gattuso: l’impiego di Koulibaly. Il difensore senegalese è apparso ancora fuori forma nell’ultima uscita e potrebbe lasciare il posto a Maksimovic. Per il resto la formazione sembra già decisa, con l’ex Politano che partirà dalla panchina.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Sanchez.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Elmas, Fabian Ruiz; Callejon, Mertens, Insigne.



