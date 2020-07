Verso Inter-Napoli, gli ospiti senza Manolas: gli esiti degli esami strumentali

Il Napoli va a San Siro a caccia della rivincita in campionato dopo l’1-3 dell’andata contro l’Inter, ma lo dovrà fare senza uno dei suoi uomini più importanti nel reparto difensivo: Kostas Manolas, infatti, uscito a gara in corso contro il Sassuolo, non sarà presente nella trasferta meneghina contro la compagine guidata da Antonio Conte.

Il greco, sottopostosi ad esami strumentali, ha riportato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro: contro l’Inter la sua presenza è fuori discussione, ma probabilmente riuscirà a recuperare per la gara di Champions League contro il Barcellona.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<