Verso Inter-Napoli, Mertens salta la sfida per squalifica: il comunicato del Giudice Sportivo

Dries Mertens è stato per molto tempo al centro di molti voci di mercato in casa Inter. L’attaccante belga era in scadenza di contratto con il Napoli ed i nerazzurri hanno provato ad ingaggiarlo a parametro zero per la prossima stagione. Alla fine però Mertens ha scelto di restare in Campania, diventando anche il miglior marcatore della storia del club.

Martedì sera Inter e Napoli si troveranno di fronte a San Siro ed il belga poteva essere uno dei protagonisti. Invece l’ammonizione di ieri sera contro il Sassuolo gli costa caro: era infatti diffidato e salterà la sfida come confermato dal comunicato del Giudice Sportivo di oggi. Insieme a lui anche Roberto Gagliardini – sponda Inter – sarà costretto allo stop forzato di un turno.

