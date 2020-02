Verso Inter-Napoli – Out solo Younes e Hysaj: i convocati di Gattuso

Si ritorna subito in campo: con ancora negli occhi la splendida rimonta di domenica nel derby contro il Milan, l’Inter domani sera avrà un altro impegnato fondamentale. Al Meazza alle 20:45 andrà infatti in scena la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli.

I partenopei di Gennaro Gattuso vengono dalla brutta sconfitta in casa contro il Lecce in campionato ma non è sicuramente un avversario da sottovalutare. Il tecnico calabrese deve rinunciare per la trasferta di Milano solo a Younes ed allo squalificato Hysaj. Ecco l’elenco dei convocati:

Karnezis, Meret, Ospina

Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui

Allan, Demme, Elmas, Fabian, Lobotka, Zielinski

Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!