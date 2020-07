Verso Roma-Inter, Barella nuovamente a disposizione. Lukaku, condizioni da valutare

Il bel successo ottenuto dall’Inter contro la Spal va mandato subito in archivio, perché la testa dei calciatori nerazzurri è già focalizzata sulla gara di domenica sera contro la Roma. Il primo sospiro di sollievo lo ha tirato Antonio Conte, che vede allungarsi il numero di calciatori a disposizione per la delicata gara in programma all’Olimpico contro la formazione giallorossa.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, nella prossima sfida sarà a disposizione Nicolà Barella, ormai da considerarsi come completamente recuperato. C’è ottimismo anche per quanto riguarda il rientro di Romelu Lukaku, per il quale saranno fatte altre valutazioni. Domani sarà la giornata decisiva.

