Verso Inter-Sampdoria: Asamoah recupera e punta il rientro

L’ultima presenza di Asamoah con la maglia dell’Inter risale al 6 dicembre 2019, nello 0-0 interno di San Siro contro la Roma. Da allora il laterale sinistro non ha più messo piede in campo per i continui problemi al ginocchio, ragion per cui la società nerazzurra ha voluto investire su un profilo come Ashley Young nel mercato di gennaio.

Ora – come riporta Ghanasoccer.com – Asamoah è pronto al rientro in campo. Nelle ultime settimane infatti il calciatore ghanese ha sempre lavorato con il gruppo e domenica sera a San Siro contro la Sampdoria potrebbe essere l’occasione giusta.



