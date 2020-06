Verso Inter-Sampdoria, De Vrij in dubbio: ok D’Ambrosio e Godin. Le ultime su Vecino

Oggi l’Inter di Antonio Conte torna in campo ad Appiano Gentile in vista della sfida di domenica in programma a San Siro contro la Sampdoria, valida per il recupero della 25a giornata di Serie A.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ verranno valutate le condizioni di Stefan de Vrij, uscito acciaccato dal San Paolo ma le condizioni non sembrano preoccupare. Possibile affaticamento muscolare, lo stesso che ha tenuto D’Ambrosio e Godin che dovrebbero tornare a disposizione in vista di domenica. Ancora out Vecino, fermo per un guaio al menisco.