Verso Inter-Sampdoria, i blucerchiati faticano con le grandi: il dato è inquietante

Inter-Sampdoria si avvicina, con le statistiche che strappano un sorriso alla compagine meneghina. La squadra allenata da Claudio Ranieri, infatti, ha collezionato solamente tre pareggi nelle sfide contro squadre che occupano la parte alta della classifica. Nessuna vittoria per i blucerchiati in queste occasioni, che nella sfida d’andata ai nerazzurri erano caduti sotto i colpi di Sensi, Sanchez e Gagliardini.

La Sampdoria ha collezionato i tre punti citati in precedenza contro Milan, Roma ed Atalanta: si tratta di sfide a reti inviolate, in cui ha prevalso l’equilibrio in campo. In ordine cronologico, i tre 0-0 sono arrivati contro i giallorossi (20 ottobre), gli orobici (10 novembre) ed infine i rossoneri (6 gennaio). Le ultime sfide contro due grandi, invece, hanno rappresentato vere e proprie debacle per i genovesi: prima il 5-1 contro la Lazio, poi il 2-4 al Ferraris contro il Napoli.

