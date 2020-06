Verso Inter-Sassuolo: allenamento serale per i nerazzurri, Conte vara un mini turn-over?

Antonio Conte non vuole sorprese e non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Ecco perché, come riportato da Luca Cilli di SportItalia sul proprio profilo Twitter, il mister ha voluto far allenare la propria squadra questa sera alle 19 e 30, orario esatto del calcio di inizio della sfida di domani sera contro il Sassuolo.

Secondo Cilli inoltre, Conte starebbe valutando, data l’enorme mole di partite ravvicinate e il fiato corto di tutti dovuto alla lunga sosta, di varare già da domani un mini turn-over. Nulla di eccessivo, considerati gli infortunati, gli acciaccati e la necessità di vincere per credere ancora nello Scudetto. Tuttavia probabilmente rifiaterannoRoberto Gagliardini, che non ha brillato contro la Sampdoria, e Antonio Candreva, autore dell’assiste per il raddoppio di Lautaro Martinez. Al loro posto in campo invece Borja Valero e Victor Moses.



