Verso Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni: pochi dubbi per Conte

Si avvicina sempre di più la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk, in programma questa sera alle ore 21 alla Düsseldorf Arena. Antonio Conte sembra essere sempre più convinto delle sue scelte, che probabilmente ricalcheranno quelle prese per sfidare il Getafe prima ed il Bayer Leverkusen poi. In arrivo, quindi, la conferma del 3-5-2 con Barella e Gagliardini al fianco di Brozovic e Godin e Bastoni a protezione di de Vrij. Sulla destra conferma per D’Ambrosio, così come per la LuLa in attacco. Ancora panchina per Christian Eriksen.

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk.

INTER (3-5-2): Hananovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov, Dodo, Krystov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko, Taison, Alan Patrick; Marlos, Junior Moraes. All. Castro.

