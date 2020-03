Verso Juventus-Inter, Handanovic torna titolare. Vecino più di Eriksen

Si ritorna – forse – in campo. La certezza non è ancora arrivata anche per la situazione di emergenza che vige nel nostro Paese in questo momento ma nel weekend l’Inter dovrebbe recuperare la partita contro la Juventus rinviata la scorsa settimana.

All’Allianz Stadium – a porte chiuse – andrà dunque in scena il big match della 26^ giornata. Come riporta Sky Sport bisognerà capire la squadra nerazzurra come scenderà in campo dopo 10 giorni di inattività mentre per la formazione ci sono pochi dubbi: Conte schiererà i titolarissimi. In porta tornerà Samir Handanovic pienamente recuperato, mentre a centrocampo c’è il ballottaggio tra Vecino ed Eriksen per affiancare Brozovic-Barella. Davanti spazio alla Lu-La.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!