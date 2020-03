Verso Juventus-Inter, Ronaldo torna a Torino e si allena con il gruppo

Molto probabilmente domenica sera si giocherà dunque Juventus-Inter all’Allianz Stadium di Torino a porte chiuse. Si attende solo l’ufficialità ma il derby d’Italia andrà in scena l’8 marzo: nel weekend infatti verranno recuperate tutte le gare rinviate della 26^ giornata.

Come riporta Sky Sport Cristiano Ronaldo – dopo il viaggio in Portogallo a causa di un grave problema di salute della madre – è tornato nella giornata di oggi a Torino e si è subito allenato con il gruppo. Il campione portoghese dunque è a disposizione di mister Maurizio Sarri per la sfida con l’Inter e partirà titolare.



