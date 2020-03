Verso Juventus-Inter, Sensi e Moses out: di nuovo in campo Gagliardini ed Handanovic

In un clima surreale è ora – finalmente – di pensare al campo. Juventus-Inter molto probabilmente (si attende solo l’ufficialità) si giocherà domenica sera alle 20:45 in un Allianz Stadium chiuso per i tifosi, sia bianconeri che nerazzurri. Oggi la squadra agli ordini di Antonio Conte ha svolto una seduta alle 12:00 e – non dovendo più partire per Napoli – ha poi goduto di un pomeriggio libero.

In vista dunque della sfida contro la Juventus l’Inter ha recuperato il capitano Samir Handanovic che riprenderà il posto tra i pali, e Roberto Gagliardini. Restano invece fermi ai box Stefano Sensi e Victor Moses. L’11 titolare che scenderà in campo dovrebbe dunque essere questa:

Handanovic; Skriniar, De Vrij; Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Lautaro.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!