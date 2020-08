Verso la nuova stagione: i cancelli della Pinetina riapriranno tra il 7 e 9 settembre

La nuova Serie A è alle porte ed è partito il countdown verso la nuova stagione. Restano ancora diversi dubbi circa la data della prima giornata del campionato 2020-2021, con l’Inter che spinge per lo slittamento di quest’ultima al 26 settembre. Non si sa quindi quando inizierà di fatto la preparazione per gli uomini di Antonio Conte e tutto dipende dall’inizio della competizione.

Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, i cancelli della Pinetina si apriranno la seconda settimana di settembre. Lunedì 7, martedì 8 o mercoledì 9 saranno i giorni in cui i calciatori arriveranno al centro sportivo alla corte del tecnico leccese. Qualora il giorno giusto fosse mercoledì 9 settembre, allora farebbero in tempo a presentarsi anche tutti coloro che saranno impegnati con le rispettive nazionali. Ovviamente, come stabilito dal protocollo sanitario, prima degli allenamenti ognuno sarà sottoposto ai tamponi di rito.

