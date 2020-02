Verso Lazio-Inter, Inzaghi fa il punto su Correa: “Vediamo con il Parma, altrimenti torna con l’Inter”

Continua a vincere la Lazio di Simone Inzaghi che dunque si candida anche lei con prepotenza per combattere lo scudetto con Inter e Juventus. I bianconcelesti infatti non avranno da qui a maggio ulteriori impegni infrasettimanali e soprattutto il suo attaccante Ciro Immobile sta attraversando la miglior stagione della sua carriera, avendo segnato già 25 gol in campionato.

Ora la Lazio affronterà un filotto di tre partite molto impegnativo, a partire da domani all’Olimpico contro il Verona. Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico Inzaghi ha fatto il punto sull’infortunato Angel Correa: “Abbiamo deciso per una settimana di riposo assoluto dopo gli scorsi esami, vedremo dopo il Verona se potremo recuperarlo per il Parma in quei due/tre giorni o se slitterà direttamente all’Inter il suo rientro”.



