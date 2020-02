Verso Ludogorets-Inter, Conte lascia a casa ben otto giocatori: le ultime

L’Inter è pronta a volare in Bulgaria per affrontare domani sera il Ludogorets nella gara di andata dei sedicesimi di Europa League. Una partita importante per garantirsi un vantaggio in vista della gara di ritorno di prossima settimana e per rialzare la testa dopo le sconfitte con Napoli in Coppa Italia e Lazio in campionato.

Come riportato dal giornalista di Sport Mediaset Marco Barzaghi, Antonio Conte ha deciso di non convocare Handanovic, Skriniar e Brozovic, oltre agli infortunati Sensi, Gagliardini, Esposito, Bastoni (influenzato) e Asamoah fuori dalla lista UEFA. Aggregati i giovani Pirola e Vergani. Insomma, sembra che anche per questa volta le scelte del mister per l’undici iniziale siano obbligate.



