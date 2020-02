Verso Ludogorets-Inter, Eriksen scalpita. Turno di riposo per Lukaku, in porta ancora Padelli

Archiviata, con molto rammarico, la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, per l’Inter è tempo di pensare all’Europa League. Giovedì alle 19, infatti, ci sarà il Ludogorets, squadra bulgara che non potrà rappresentare un impegno così proibitivo per i nerazzurri. Per questo motivo, Antonio Conte sta pensando a delle rotazioni da operare in vista della gara di giovedì, per gestire al meglio le forze della rosa. Potrebbe finalmente arrivare l’impiego dal primo minuto di Christian Eriksen, dopo quello – finora unico – in campionato contro l’Udinese.

Ludogorets-Inter, le probabili formazioni

In porta ci sarà ancora Padelli, poiché Handanovic tornerà tra la Samp ed il ritorno contro i bulgari. In difesa spazio a D’Ambrosio, con Bastoni influenzato. Diversi cambi a centrocampo: sugli esterni fuori Candreva e Young, dentro Moses e Biraghi. In mezzo la volontà è quella di far riposare Brozovic almeno una parte della gara, e di lanciare Eriksen da titolare. In avanti, infine, possibile turno di riposo anche per Lukaku, che non salta una gara dal match d’andata con la Sampdoria: sostanzialmente un girone fa.

La probabile formazione nerazzurra in Ludogorets-Inter:

Inter (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.

