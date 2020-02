Verso Ludogorets-Inter, Vrba: “Non lasceremo all’Inter il ruolo di favorita. Solo fare il loro nome per noi è una motivazione”

L’allenatore del Ludogorets Pavel Vrba, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con l’Inter. Ecco le sue parole: “Sappiamo di dover affrontare una dura partita con una delle più grandi squadre europee. Ma non vogliamo lasciare totalmente all’Inter il ruolo di favorita. Spero che giocheremo una buona partita. Abbiamo alcuni problemi con i giocatori, ma non possiamo condividerli oggi. Tutto può essere scritto su giornali e notizie, ma credo che l’Inter prenderà sul serio la partita e manderà in campo la migliore formazione”.

Motivazioni contro i nerazzurri – “Non penso che servano ai giocatori, già fare il nome dell’Inter è una motivazione sufficiente per ogni giocatore. Ma ho visto che questa squadra non ha paura di partite così, saremo pronti”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!