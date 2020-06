Verso Napoli-Inter, anche D’Ambrosio non è al meglio: le probabili formazioni

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera Antonio Conte dovrà fare i conti con qualche acciaccato di troppo, sopratutto in difesa. Se nel resto della squadra l’unico ai box sarà Matias Vecino, infatti, è proprio la retroguardia ad aver risentito maggiormente di problemini fisici portati dai pesanti allenamenti impostati dal tecnico leccese. Stefan De Vrij e Alessandro Bastoni ci saranno, ma anche loro, fino a qualche giorno fa, erano alle prese con dei piccoli fastidi. Diego Godin, invece, è sempre più vicino ad alzare definitivamente bandiera bianca.

Nelle ultime ore, infine, La Gazzetta dello Sport riporta anche di un Danilo D’Ambrosio non in perfette condizioni, anche se la sua presenza per il match non sarebbe a rischio. In tal senso, però, l’unica riserva sana al 100% in casa Inter potrebbe quindi essere Andrea Ranocchia. Ecco qui di seguito le probabili formazioni del match.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

