Verso Napoli-Inter, come ci arriva la squadra? Conte è carico e il gruppo scalpita. La situazione

Dopo l’annuncio del Governo in merito alla ripresa del calcio anche in Italia, si può finalmente tornare a parlare di campo e di partite. In quest’ottica, il primo impegno dell’Inter di Antonio Conte sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Una gara che, sulla carta, si preannuncia molto difficile, poiché i nerazzurri dovranno non solo affrontare una squadra ostica come quella di Gattuso, ma anche ribaltare un risultato di iniziale svantaggio. Nel match d’andata, disputato a San Siro, il risultato maturato fu un pesante 0-1, che obbliga il gruppo di Conte a segnare almeno una rete al San Paolo.

Verso Napoli-Inter, le condizioni della squadra

Ma come arriva l’Inter alla sfida contro il Napoli?

Porta – Dopo essere tornato giusto in tempo per l’ultima partita disputata (contro la Juventus), Samir Handanovic è pronto a rientrare tra i pali in via definitiva. Il vice Padelli, quindi, si riaccomoderà in panchina.

Difesa – Dal reparto arretrato il vero, grande “assente” della prima parte di stagione è stato Diego Godin. Un calciatore sbarcato a Milano con lo status di totem della difesa, arrivato per fare il titolarissimo ma scalzato in seguito dal giovane Bastoni. Dal Flaco, quindi, ci si aspetta un ritorno in campo in modalità ‘caudillo’. Per il resto, tutti disponibili e pronti a tornare a difendere la porta di Handanovic, a partire dal terzetto di titolari Skriniar-De Vrij-Bastoni.

Centrocampo – Il primo tema caldissimo di casa Inter ha luogo nel cuore della squadra. Il nome che balza nella mente di tutti è uno solo: Christian Eriksen. Il danese è arrivato a gennaio e non è ancora riuscito ad integrarsi al meglio con il calcio di Conte e con la Serie A. Da lui, quindi, ci si aspetta anzitutto un rientro in campo dal primo minuto, ma soprattutto un ruolo di leader per tutto il gruppo. Un altro da cui ci si aspetta un finale di campionato in crescendo è Stefano Sensi, vittima di tanti problemi fisici fin dal mese di ottobre. Ora che l’integrità fisica è tornata, da lui si attendono prestazioni di altissimo livello.

Attacco – Di fianco ad un Romelu Lukaku che ha chiuso maluccio contro la Juventus, ma benissimo l’intera prima parte di stagione, ruotano due nomi di cui si parla in contesti differenti. Il primo è quello di Lautaro Martinez, ormai da settimane al centro di voci di mercato in casa Barcellona e con una vena realizzativa, nell’ultimo mese, un po’ inaridita. Il secondo, invece, è quello di Alexis Sanchez: il cileno ha circa due mesi per guadagnarsi una conferma ed un riscatto, scenario che al momento sembra molto lontano dall’essere concretizzato.

