Verso Napoli-Inter, il report dell’allenamento dei partenopei: doppio ballottaggio per Gattuso

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Napoli ed Inter si avvicina: mancano solo due giorni alla sfida del San Paolo, dunque gli uomini di Gattuso cercano di prepararsi al meglio per affrontare la compagine meneghina. A Castel Volturno i partenopei hanno svolto la consueta sessione mattutina, iniziando con l’ausilio di ostacoli bassi.

Seduta tecnica ed esercizi tattici hanno coperto gran parte della seduta, conclusasi con una partitella a campo ridotto. In campo si sono visti, come riporta il sito ufficiale della società azzurra, anche Malcuit e Koulibaly, mentre Younes e Llorente si sono dovuti accontentare del lavoro in palestra. Le ultime vedono due ballottaggi in mezzo al campo per il Napoli: si contendono una maglia, infatti, sia Allan e Fabian Ruiz che Lobotka ed Elmas.



