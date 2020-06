Verso Napoli-Inter, a rischio la presenza di Vecino. Buone notizie in difesa

Poco meno di dieci giorni e l’Inter tornerà in campo in occasione della sfida del San Paolo contro il Napoli. Il prossimo 13 giugno, infatti, i nerazzurri sfideranno la formazione partenopea nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo aver perso all’andata per 0-1 sul prato di San Siro in seguito alla rete di Fabian Ruiz. Antonio Conte, oltre al durissimo lavoro atletico che dovrà consentire alla squadra di farsi trovare pronta per un forcing di circa due mesi, sta già puntellando anche alcuni dettami tattici.

In vista del match del San Paolo, Antonio Conte – come scritto da Tuttosport – potrà disporre praticamente di tutti i propri effettivi, eccetto che per quanto riguarda Matias Vecino alle prese con un fastidio al ginocchio e ad oggi in forte dubbio. In riferimento gli acciacchi di cui si era parlato nella giornata di ieri, da Bastoni e D’Ambrosio a Godin e de Vrij, sembra essere rientrato il lieve campanello d’allarme. Tutti si allenano in gruppo e, salvo in previsti, contro il Napoli ci saranno. Da Appiano Gentile si segnala inoltre la presenza di Marotta e Zanetti alla seduta di ieri.

