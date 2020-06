Verso Parma-Inter: Brozovic non si allena, rientra Barella. Ballottaggio a due per il posto di Skriniar

Superare la delusione derivata dal pareggio con il Sassuolo per rilanciarsi al meglio in campionato. È questo l’obiettivo dell’Inter, che domenica sera alle 21:45 sarà in campo allo stadio Tardini per la sfida contro il Parma. Sky Sport ha parlato della possibile formazione dei nerazzurri, con Antonio Conte che ha ancora alcuni dubbi da sciogliere.

Senza ombra di dubbio ci saranno assenze importanti. Marcelo Brozovic quest’oggi non si è allenato con il resto della squadra, ed il suo impiego al momento è improbabile: certamente non partirà dal primo minuto. Nel reparto difensivo bisognerà sostituire Milan Skriniar, squalificato per tre giornate dopo il rosso ricevuto nella partita contro il Sassuolo. Da questo punto di vista il ballottaggio è fra Danilo D’Ambrosio e Diego Godin.

Nicolà Barella sarà della partita, mentre in attacco il ballottaggio è fra Sanchez e Lautaro, che sta recuperando da un fastidio alla schiena.

