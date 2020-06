Parma-Inter, Stellini: “Speriamo di recuperare qualcuno a centrocampo. Eriksen? Siamo soddisfatti”

L’Inter si prepara alla terza sfida di campionato dopo la ripartenza post-pandemia, nella gara valida per la 29esima giornata di Serie A in casa del Parma. Una sfida cruciale, un vero e proprio spartiacque della stagione: se si dovesse compiere un altro passo falso, molto probabilmente i nerazzurri perderebbero definitivamente il treno per la corsa allo Scudetto. Alla vigilia della sfida al Parma di D’Aversa, per l’Inter è stato Cristian Stellini a parlare ai microfoni di Inter TV. Ecco, dunque, le parole del vice allenatore nerazzurro.

Parma-Inter, la conferenza di Stellini

Parma – “È una partita importante come tutte, ma soprattutto perché viene da uno stop come quello contro il Sassuolo. Abbiamo analizzato quella partita e capito che la precisione sotto porta è fondamentale per vincere”.

Andata – “Fu un pareggio nel quale ci siamo complicati la vita da soli nel primo tempo. Poi l’abbiamo ripresa e giocata bene, sapendo però che il Parma rimane un avversario difficilissimo per chiunque in Serie A, quindi anche per noi. Dovremo essere all’altezza di un avversario complicato”.

Caratteristiche – “All’interno di una partita non ce n’è una sola, ce ne possono essere di più. Non è detto che una gara inizi e finisca allo stesso modo, quindi dovremo essere bravi a cogliere gli attimi che la partita ci darà ed essere duttili per interpretarla al meglio”.

Classifica – “Dopo il lockdown tutti noi stiamo vivendo un’esperienza nuova e che non dà punti di riferimento. Sappiamo dove siamo ora ma non dove saremo dopo tutte le partite. Dobbiamo vivere queste 11 che rimangono una alla volta, sapendo che le incognite sono tante. Dobbiamo prepararle recuperando sempre le energie fisiche e psicologiche”.

Infortunati – “Noi contiamo di recuperare qualcuno, oggi faremo le valutazioni finali e stiamo lavorando per quello. In questo momento però non possiamo avere certezze, le avremo stasera. Siamo sì corti a centrocampo, ma con la massima fiducia in chi scenderà in campo”.

Trend di luglio – “Fare previsioni è difficile, è una situazione totalmente nuova e non abbiamo precedenti per capire cosa potrebbe accadere. Dobbiamo vivere un po’ alla giornata. È una novità e quindi dobbiamo essere intelligenti per capire quali sono i momenti: sappiamo come partiamo ma non come e in che momento arriveremo”.

Conte e Skriniar out – “Sono due assenze importantissime, entrambi non sono mancati quasi mai. Fortunatamente però arriveremo alla partita con la fiducia totale in tutti. La preparazione alla gara sarà la stessa, quindi le motivazioni rimarranno le stesse”.

Nuovo Eriksen – “È chiaro che la crescita dovrà essere costante, anche se ogni partita fa storia a sé. Noi siamo più che soddisfatti di quello che Christian sta facendo, e come tutti ci aspettiamo un continuo progredire dei suoi miglioramenti. E siamo sicuri che arriveranno”.

Caldo – “I ritmi bassi sono normali, lo abbiamo visto anche in Bundesliga, che è ripartita prima di tutti. Il calo dell’intensità è fisiologico, ce lo si aspettava. Poi dovremo fare un buon lavoro per recuperare le energie psicofisiche”.

