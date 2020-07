Verso Roma-Inter – Barella torna titolare, Lukaku ancora out. Le ultime dall’Olimpico

Torna in campo l’Inter dopo le due vittorie consecutive di questa settimana contro Torino e Spal, e lo fa da seconda in classifica. I nerazzurri infatti hanno scavalcato di nuovo la Lazio e l’Atalanta portandosi a -6 dalla capolista Juventus. All’Olimpico alle 21:45 la squadra di Antonio Conte affronterà la Roma in piena lotta per la zona Europa League. Il tecnico nerazzurro dovrà fare ancora a meno di Romelu Lukaku, almeno dall’inizio. Dall’altro lato out l’ex Zaniolo.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lautaro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

