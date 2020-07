Verso Roma-Inter, Veretout avvisa: “Sarà una gara molto difficile”

Nella vittoria di ieri sera della Roma contro il Verona, Jordan Veretout ha disputato un’altra prestazione solida, impreziosendola firmando il vantaggio su rigore. Al termine del match, il centrocampista francese è intervenuto ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole: “Stasera abbiamo sofferto, sapevamo sarebbe stata una gara tanto difficile. Era però molto importante vincere“.

Una vittoria che fungerà da spinta motivazionale per la prossima gara, quella dell’Olimpico contro l’Inter di domenica prossima (ore 21:45): “Dopo una vittoria sarà più facile affrontare l’Inter, con cui sarà una sfida molto difficile“.

Per la gara contro la squadra di Conte, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca potrebbe recuperare Chris Smalling, assente negli ultimi tre impegni per un problema agli adduttori. Inoltre, l’allenatore portoghese potrebbe riproporre la difesa a tre. In tal caso, non è da escludere la presenza di Kolarov nel pacchetto arretrato.

