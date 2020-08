Verso Siviglia-Inter, l’ex Banega carica la squadra: “Loro sono potenti, ma noi siamo il Siviglia”

Nella stagione 2016-2017 ha vestito la maglia dell’Inter chiudendo l’anno con 6 reti in 33 presenze. Venerdì Ever Banega affronterà alcuni dei suoi ex compagni nella finale di Europa League con il Siviglia. A Colonia alle 21 i due club si giocheranno il trofeo dopo un cammino netto.

L’ex nerazzurro ha presentato così la gara ai microfoni di Sevilla Fútbol Club Radio: “Arriviamo alla finale con naturalezza ma rispettando gli avversari. Sappiamo che l’Inter è molto potente, ma noi siamo il Siviglia e non siamo in finale per caso. Non ci arrivi tutti gli anni e questa competizione ci ha dato molto”.

