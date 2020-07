Verso SPAL-Inter – spazio per Eriksen e Ranocchia, Barella e Lukaku ancora out. Le probabili formazioni

Un’occasione da non sprecare: l’Inter questa sera a Ferrara affronterà la SPAL alle ore 21:45 per risucchiare altri due punti alla Juventus, reduce dal pareggio di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Con i tre punti la squadra di Antonio Conte si porterebbe a -6 ma non solo: sarebbe da sola al secondo posto.

Saranno quattro giorni importanti per i nerazzurri che dopo l’impegno di questa sera avranno una sfida importante all’Olimpico contro la Roma. Ecco che il tecnico cercherà di utilizzare tutta la rosa per risparmiare energie. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti stasera toccherà a Christian Eriksen agire dietro la coppia Lautaro-Sanchez. Il danese tornerà titolare dopo due panchine di seguito. Al centro della difesa – al posto del diffidato Stefan De Vrij – dovrebbe agire Andrea Ranocchia in compagnia di Skriniar e Bastoni. Ancora out sia Romelu Lukaku che Nicolò Barella: entrambi dovrebbero rivedersi domenica sera.

SPAL-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI



SPAL (4-4-2): Letica; Reca, Vicari, Bonifazi, Cionek; Strefezza, Dabo, Valdifiori, D’Alessandro; Petagna, Cerri. All. Di Biagio

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Sanchez. All. Conte

