Verso Verona-Inter, le probabili formazioni: ancora in dubbio Eriksen e Lautaro

A poco più di cinque ore dal fischio d’inizio della gara tra Hellas Verona ed Inter, Antonio Conte deve ancora risolvere un paio di dubbi di formazione. In difesa scelte obbligate: con le squalifiche di Bastoni e D’Ambrosio il terzetto sarà composto per forza di cose da Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo confermato Candreva sulla destra (Moses è ancora infortunato), così come Young dall’altra parte. In mezzo di nuovo la coppia Gagliardini-Brozovic, mentre i dubbi sorgono davanti. Il ballottaggio principale è tra Lautaro Martinez e Sanchez, con il cileno un filo in vantaggio. Come trequartista, infine, altro dubbio tra Borja Valero ed Eriksen, col danese più vicino alla panchina.

Ecco quindi le probabili formazioni di Hellas Verona-Inter.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Stepinski; Di Carmine. All. Juric.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

