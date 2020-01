Via libera dell’Inter per Dimarco: l’esterno sarà un nuovo giocatore del Verona

Accordo ad un passo tra Inter ed Hellas Verona per il trasferimento di Federico Dimarco. Secondo quanto riportato da Sky Sport solo pochi minuti fa, i nerazzurri avrebbero dato il via libera alla partenza dell’esterno classe 1997, aggregato alla prima squadra lo scorso luglio dopo il prestito al Parma.

Nuova avventura a titolo temporaneo per l’esterno classe 1997, cercato con insistenza dal club scaligero nel corso della finestra invernale di calciomercato. Il club interista ha aperto definitivamente al passaggio del giocatore tra le fila dell’Hellas Verona dopo aver collezionato quattro presenze stagionali. Una sola da titolare, in Coppa Italia contro il Cagliari, e tre mini spezzoni di partita in Serie A con Torino, Genoa e ancora Cagliari. L’arrivo di Moses e Young poi ha chiuso definitivamente le possibilità di inserimento tra i titolari di Federico Dimarco, pronto alla firma con l’Hellas di Juric: il calciatore, secondo Gianluca Di Marzio, arriverà a Verona nella giornata di oggi, sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che darà il via alla sua nuova avventura.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!